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セブンフォーカス 2箱 kz1

Qrunny

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商品の詳細

セブンフォーカス2箱のお値段です。
できましたらバラではなく、
2箱セットで購入していただきたいです。

つい最近届いたばかりのものになります。
賞味期限は2021年1月22日です。
（写真2枚目参照）

お取り置きも承ります。

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商品の説明

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