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セブンフォーカス 2箱 kz1
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￥3315税込
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商品の詳細
セブンフォーカス2箱のお値段です。
できましたらバラではなく、
2箱セットで購入していただきたいです。
つい最近届いたばかりのものになります。
賞味期限は2021年1月22日です。
（写真2枚目参照）
お取り置きも承ります。
質問等ございましたらコメントお願いします！
できましたらバラではなく、
2箱セットで購入していただきたいです。
つい最近届いたばかりのものになります。
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商品の説明
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