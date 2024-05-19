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プレガマティック マリーナBK
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商品の詳細
こちらは、新品未使用品です。
「プレガ」は、スペイン語で「折り畳み」。
「マティック」は、「自動」の意味があります。
ワンタッチでコンパクトに折り畳め、持ち運びがとても楽なので、アウトドア時にも最適かと思います。
また、色もこれからの季節に合ったカラーになります。
商品の説明
プレガマティック マリーナBK | iBe.
ロルサー(Rolser) 折りたたみ ショッピングカート プレガマティック マリーナ ブラック 40L RS-102PL 大容量 コンパクト 静音 軽い 段差もなめらか スペイン製
ももちゃん様専用 プレガマティック マリーナBKの通販 by こば's shop ...
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