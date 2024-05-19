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Levi's 557
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￥25715税込
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商品の詳細
Levi's557
リーバイス557
60svintage????????＊60年前のUSAvintage????????
ビッグE
均等V
イエローカンヌキ
MADEINUSA????????
スペシャル vintage????????
サイズ表記 44
サイズ平置き採寸
＊素人採寸誤差あり＊センチ
肩幅47.5
身幅脇下〜脇下54.5
裾幅48.0
着丈襟下〜 56.7
袖丈肩〜 63.2
袖丈脇下〜49.5
ボタン裏
胸ポケット裏 17
その他 A
american_waffle
vintage
ビンテージ古着
古着
古着屋
古着屋購入
ヴィンテージ古着
ヴィンテージ
70505
557
558
517
505
501
リーバイス557
リーバイス505
リーバイス501
スペシャルビンテージ
スペシャルヴィンテージ
スペシャルvintage
リーバイス557
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ビッグE
均等V
イエローカンヌキ
MADEINUSA????????
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サイズ表記 44
サイズ平置き採寸
＊素人採寸誤差あり＊センチ
肩幅47.5
身幅脇下〜脇下54.5
裾幅48.0
着丈襟下〜 56.7
袖丈肩〜 63.2
袖丈脇下〜49.5
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558
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スペシャルビンテージ
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商品の説明
Levi's 557
Levi's 557
Levi's 557
Levi's 557
Levi's 557
Levi's 557
Levi's 557
Levi's 557
Levi's 557
Levi's 557
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Levi's 557
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