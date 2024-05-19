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Levi's 557

Levi's

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商品の詳細

Levi's557
リーバイス557
60svintage????????＊60年前のUSAvintage????????

ビッグE
均等V
イエローカンヌキ

MADEINUSA????????

スペシャル　vintage????????

サイズ表記　44

サイズ平置き採寸
＊素人採寸誤差あり＊センチ
肩幅47.5
身幅脇下〜脇下54.5
裾幅48.0
着丈襟下〜　　　56.7
袖丈肩〜　　　　63.2
袖丈脇下〜49.5

ボタン裏
胸ポケット裏　17
その他　　　　A

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商品の説明

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