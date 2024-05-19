Levi's 557

商品の詳細

Levi's557

リーバイス557

60svintage????????＊60年前のUSAvintage????????



ビッグE

均等V

イエローカンヌキ



MADEINUSA????????



スペシャル vintage????????



サイズ表記 44



サイズ平置き採寸

＊素人採寸誤差あり＊センチ

肩幅47.5

身幅脇下〜脇下54.5

裾幅48.0

着丈襟下〜 56.7

袖丈肩〜 63.2

袖丈脇下〜49.5



ボタン裏

胸ポケット裏 17

その他 A



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