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【美品】vivastudio グラフィック プルオーバーパーカー
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商品の詳細
着用回数は、5回程度です。
かなり綺麗だと思います。
他にも気になることや質問があればコメントよろしくお願いします。
【VIVASTUDIO】
韓国で絶大な人気を誇るビバスタジオは”コーポレートロッケンロール-CorporateRockandRoll”というスローガンで2008年にローンチ。
ブランド固有のスペシャリティーを維持しながら多様なカジュアルアイテムを披露し、フィット感のいいシルエットを持つ着心地のいい物作りをしています。
著名人にも人気のブランドとなっております。
【アイテム説明】VIVASTUDIOからJUSTLOOKHOODIEの登場です。
グラフィックデザインがかっこよくストリートファッションにオススメな1着です。
全体的にゆとりのあるビックシルエットとになっており、パンツを選ばず様々なコーディネートを楽しめます。
ユニセックスとしてもご着用いただけますので、一枚での着用はもちろん幅広いスタイルで是非お楽しみください。
他でも出品しているので先に売れてしまう可能性があります。
#vivastudio#ビバスタジオ#美品#古着#グラフィック#プルオーバー#パーカー#プルオーバーパーカー#ストリート#ビックシルエット#トレーナー#スウェット#ジャージ
商品の説明
【美品】vivastudio グラフィック プルオーバーパーカー
【美品】vivastudio グラフィック プルオーバーパーカー
A'GEM/9 × .kom『VIVA STUDIO/ビバスタジオ』/JUST LOOK HOODIE/ グラフィック プルオーバーパーカー
【美品】vivastudio グラフィック プルオーバーパーカー
【美品】vivastudio グラフィック プルオーバーパーカー
A'GEM/9 × .kom『VIVA STUDIO/ビバスタジオ』/LOCATION HOODIE ...
A'GEM/9 × .kom『VIVA STUDIO/ビバスタジオ』/LOCATION HOODIE ...
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vivastudio - 【美品】vivastudio グラフィック プルオーバーパーカー ...
A'GEM/9 × .kom『VIVA STUDIO/ビバスタジオ』FAITH HOODIE/フェイス ...
A'GEM/9 × .kom『VIVA STUDIO/ビバスタジオ』/LOCATION HOODIE ...
A'GEM/9 × .kom『VIVA STUDIO/ビバスタジオ』/LOCATION HOODIE/ロケーションプルオーバーパーカー
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