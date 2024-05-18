【美品】vivastudio グラフィック プルオーバーパーカー

商品の詳細

vivastudioのグラフィックプルオーバーパーカーです。



着用回数は、5回程度です。

かなり綺麗だと思います。



他にも気になることや質問があればコメントよろしくお願いします。



【VIVASTUDIO】

韓国で絶大な人気を誇るビバスタジオは”コーポレートロッケンロール-CorporateRockandRoll”というスローガンで2008年にローンチ。

ブランド固有のスペシャリティーを維持しながら多様なカジュアルアイテムを披露し、フィット感のいいシルエットを持つ着心地のいい物作りをしています。

著名人にも人気のブランドとなっております。



【アイテム説明】VIVASTUDIOからJUSTLOOKHOODIEの登場です。

グラフィックデザインがかっこよくストリートファッションにオススメな1着です。

全体的にゆとりのあるビックシルエットとになっており、パンツを選ばず様々なコーディネートを楽しめます。

ユニセックスとしてもご着用いただけますので、一枚での着用はもちろん幅広いスタイルで是非お楽しみください。



他でも出品しているので先に売れてしまう可能性があります。



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