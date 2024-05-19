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キャロライナ ヘレラ レディース グッドガール 30ml
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￥5049税込
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商品の詳細
ブランド名：CAROLINAHERRERA(キャロライナヘレラ)
グッドガール
ジェンダー：レディース
種類：オードパルファム
内容量：30ml
香調：【トップ】ベルガモット、レモン、アーモンド、コーヒー
【ミドル】サンバックジャスミン、チュベローズ、オリス、ブルガリアンローズ、オレンジブロッサム
【ラスト】トンカビーンズ、カカオ、サンダルウッド、シダーウッド、バニラ、プラリネ、シナモン、パチョリ、アンバー、カシミア、ムスク
仕様：スプレータイプ
原産国：スペイン
おすすめポイント：陰と陽、そして繊細な一面を香りで表現した、人の複雑さを上手く表現したフレグランス。一際目立ち、妖艶さを纏わせてくれる、艷やかだけど洗練されたハイヒールデザインボトル。
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ジェンダー：レディース
種類：オードパルファム
内容量：30ml
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【ミドル】サンバックジャスミン、チュベローズ、オリス、ブルガリアンローズ、オレンジブロッサム
【ラスト】トンカビーンズ、カカオ、サンダルウッド、シダーウッド、バニラ、プラリネ、シナモン、パチョリ、アンバー、カシミア、ムスク
仕様：スプレータイプ
原産国：スペイン
おすすめポイント：陰と陽、そして繊細な一面を香りで表現した、人の複雑さを上手く表現したフレグランス。一際目立ち、妖艶さを纏わせてくれる、艷やかだけど洗練されたハイヒールデザインボトル。
商品の説明
グッドガール オードパルファン 30ml
キャロライナ ヘレラ グッド ガール スプリーム EDP SP 30ml
キャロライナ ヘレラ グッドガール EDP スプレー 30ml キャロライナ ヘレラ CAROLINA HERRERA
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