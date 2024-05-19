美品 ページボーイ シャツ ブラウス バロック調 スカーフ柄 レトロ トップス

商品の詳細

★★値下げ不可〜★★



※即購入◎～

※質問はプロフィールを読んでから

お願いします。





株/アダストリア

カラー/白×赤×イエロー…

ポケット/無し～

袖/長袖〜



上品な光沢の少しサテンのような生地で着心地のいいシャツ・ブラウスになります〜

レトロな雰囲気も素敵で高級感があるのでオススメです〜



試着程度の美品〜



サイズ/free

着丈/約64〜78cm(前〜後ろ)

身幅/約55cm

肩幅/約50cm

袖丈/約52cm



ポリエステル/100%

手洗/OK









JEANASISHeatherDIVIDEDearthvisイエナnikoand…MURUAEMODAingSLYセオリーguAZULザラHARE

ツモリチサトstudioCLIPshipsツムグ

アバハウスユニクロレプシィムKBFミシェルクランJ\u0026Rエゴイスト