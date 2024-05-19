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美品 ページボーイ シャツ ブラウス バロック調 スカーフ柄 レトロ トップス
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株/アダストリア
カラー/白×赤×イエロー…
ポケット/無し～
袖/長袖〜
上品な光沢の少しサテンのような生地で着心地のいいシャツ・ブラウスになります〜
レトロな雰囲気も素敵で高級感があるのでオススメです〜
試着程度の美品〜
サイズ/free
着丈/約64〜78cm(前〜後ろ)
身幅/約55cm
肩幅/約50cm
袖丈/約52cm
ポリエステル/100%
手洗/OK
JEANASISHeatherDIVIDEDearthvisイエナnikoand…MURUAEMODAingSLYセオリーguAZULザラHARE
ツモリチサトstudioCLIPshipsツムグ
アバハウスユニクロレプシィムKBFミシェルクランJ\u0026Rエゴイスト
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商品の説明
美品 ページボーイ シャツ ブラウス バロック調 スカーフ柄 レトロ トップス
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