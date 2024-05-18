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Balenciaga 19aw

Balenciaga

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商品の詳細

サイズ:50
肩幅:53cm
身幅:59cm
着丈:57cm
袖丈:67cm
新品、ハンガー、バッグ付き
よろしくお願いします









商品の説明

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