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正規 20SS Saint Laurent サンローランパリ ロゴ Tシャツ
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￥9120税込
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商品の詳細
正規20SSSaintLaurentParisロゴパッチワークダメージ加工クルーネックTシャツ黒M
601548YBOF2
◻︎素材
コットン100％
◻︎サイズ
肩幅44cm
身幅51cm
着丈66cm
袖丈21cm
◻︎状態
正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。
601548YBOF2
◻︎素材
コットン100％
◻︎サイズ
肩幅44cm
身幅51cm
着丈66cm
袖丈21cm
◻︎状態
正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。
商品の説明
サンローランパリ（SAINT LAURENT PARIS）｜Tシャツ｜カットソー｜ロゴプリント｜ホワイト｜20SS｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（734331）
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