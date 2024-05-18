正規 20SS Saint Laurent サンローランパリ ロゴ Tシャツ

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商品の詳細

正規20SSSaintLaurentParisロゴパッチワークダメージ加工クルーネックTシャツ黒M



601548YBOF2



◻︎素材

コットン100％



◻︎サイズ

肩幅44cm

身幅51cm

着丈66cm

袖丈21cm



◻︎状態

正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。

