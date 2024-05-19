ピンクハウス　　新品　未使用　キューピーエプロン　黒

商品の詳細

使わず買った時のまま 梱包し保管してました



２枚仕立てで前に

大きなスタンディングキューピー

後ろは全体的にキューピーのプリントです

可愛いてます



黒なのでキューピーが映えます^_^



丈 95



宜しかったらコレクションの１枚に



心ばかりのおまけ同封させていただきます





