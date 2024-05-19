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ピンクハウス　　新品　未使用　キューピーエプロン　黒

PINK HOUSE

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

使わず買った時のまま　梱包し保管してました

２枚仕立てで前に
大きなスタンディングキューピー
後ろは全体的にキューピーのプリントです
可愛いてます

黒なのでキューピーが映えます^_^

丈　95

宜しかったらコレクションの１枚に

心ばかりのおまけ同封させていただきます








商品の説明

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