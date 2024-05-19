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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈156.5cm（肩から）

裄丈64cm

袖丈46.5cm　縫込み4cm

袖幅32cm

前幅23.5cm

後幅28cm



着物縫いこみ

内揚げ5.5cm





お袖側約3cm　身頃側約4cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は接写画像のように胴裏に薄い汚れがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。







商品の説明

平和屋-こころ店■上質な小紋　鹿の子文　着丈156.5cm　裄丈64cm　正絹　逸品　A-br4993
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