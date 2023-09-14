新品 マルチ(混色) ※お取り置き、クーポン待機は応じかねます。

商品の詳細

早い者勝ちノーコメント即決お願いします！



【重要】コメントや質問の前にプロフィール

お目通し願います。必読です。

未読と思われるコメント

くだらない質問ブロック致します。

当方は、お客さま相談センターでは

ございません。



短絡的な値下げ要求に応じません。

あくまでノーコメント即決

フリマアプリは早い者勝ちです。



※商品の詳細は御自身でお調べください。

解らなければ諦めましょう。

※出品者負担の送料無料サービスにつき

北海道～沖縄まで

お届け先の地域差別はありません。

是非ご安心して御購入ください。

※激安特価、送料無料

至れり尽くせりの大サービスです。

不服のある方は御遠慮ください。





＠よくあるくだらない質問と回答例…

購入を検討しております。

こちらの商品お値下げ可能でしょうか？



≠くだらない質問に対する回答…

不可能です。この度は御希望に添えず

誠に申し訳ございませんでした。



☆交渉は知恵を絞り、工夫をしましょう。

フリマアプリ活用術ムック的な文言

無謀な値下げ要求は即ブロック致します。

危険ですので絶対にやめましょう。

