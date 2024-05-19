アーバンリサーチサニーレーベル リネンフレンチギャザーワンピース

商品の詳細

黒色

1回のみ着用

前後で着用可能な2WAYリネンワンピース

フリーサイズ

裄丈・29cm・総丈・134.5cm・身幅・46cm・ウエスト・64〜75cm・ヒップ・約106cm

麻55%ポリエステル45%