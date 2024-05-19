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アーバンリサーチサニーレーベル リネンフレンチギャザーワンピース
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￥2553税込
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商品の詳細
黒色
1回のみ着用
前後で着用可能な2WAYリネンワンピース
フリーサイズ
裄丈・29cm・総丈・134.5cm・身幅・46cm・ウエスト・64〜75cm・ヒップ・約106cm
麻55%ポリエステル45%
1回のみ着用
前後で着用可能な2WAYリネンワンピース
フリーサイズ
裄丈・29cm・総丈・134.5cm・身幅・46cm・ウエスト・64〜75cm・ヒップ・約106cm
麻55%ポリエステル45%
商品の説明
アーバンリサーチサニーレーベル リネンフレンチギャザーワンピース
アーバンリサーチサニーレーベル リネンフレンチギャザーワンピース
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アーバンリサーチサニーレーベル リネンフレンチギャザーワンピース
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