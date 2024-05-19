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ANAYI Aライン トレンチコート ライナー付き ベルト 36 カーキ
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￥2100税込
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商品の詳細
○アイテム
ANAYIアナイ
ロングコート トレンチコート スプリングコート
Aライン 2wayベルト ライナー
カーキ ブラウン 茶色 36S
○サイズ 表記36
肩幅約38cm
身幅約46cm
総丈約93cm
袖丈約59.5cm
Sサイズ相当
平置き実寸。
着画はお断りいたします。
○状態
目立った傷や汚れは見受けられず全体的に綺麗な状態かと思います。
袖口内側に穴があいておりますが、外側からは見えないためまだまだ心地よくご着用いただけます。
○カラー
カーキ
○素材
表地
ポリエステル 54%
綿 46%
裏地
キュプラ 100%
ライナー
表地 ポリエステル100%
中綿 ポリエステル100%
○配送
簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。
ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。
○購入元
大手リユースショップ
中古品にご理解いただける方ご検討よろしくお願いいたします。
ANAYIアナイ
ロングコート トレンチコート スプリングコート
Aライン 2wayベルト ライナー
カーキ ブラウン 茶色 36S
○サイズ 表記36
肩幅約38cm
身幅約46cm
総丈約93cm
袖丈約59.5cm
Sサイズ相当
平置き実寸。
着画はお断りいたします。
○状態
目立った傷や汚れは見受けられず全体的に綺麗な状態かと思います。
袖口内側に穴があいておりますが、外側からは見えないためまだまだ心地よくご着用いただけます。
○カラー
カーキ
○素材
表地
ポリエステル 54%
綿 46%
裏地
キュプラ 100%
ライナー
表地 ポリエステル100%
中綿 ポリエステル100%
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ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。
○購入元
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中古品にご理解いただける方ご検討よろしくお願いいたします。
商品の説明
ANAYI - ANAYI Aライン トレンチコート ライナー付き ベルト 36 カーキ ...
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ANAYI アナイ トレンチコート ライナー ベルト付き Aライン 36-
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