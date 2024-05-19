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【未使用品】鉄腕アトム オルゴール 目覚まし時計 リズム時計 ブリキ 手塚治虫
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￥5805税込
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商品の詳細
・22年前に購入時してから、実家のクローゼットに仕舞い込んだままになっておりました。未使用品を維持するため、あえて動作確認はしておりません。
・北原照久監修で「シリアルナンバー７５３」です。
【商品概要】
◎鉄腕アトムオルゴール目覚まし時計
・北原照久監修で「シリアルナンバー７５３」です。
【商品概要】
◎鉄腕アトムオルゴール目覚まし時計
商品の説明
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B21 希少 リズム時計工業 鉄腕アトム オルゴール目覚まし時計 4RM754 ...
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未使用 鉄腕アトム オルゴール目覚まし時計 リズム時計 手塚治虫 北原 ...
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