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【Ameri VINTAGE】FRINGE HALFWAY KNIT♡アメリ

Ameri VINTAGE

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商品の詳細

【AmeriVINTAGE】

FRINGEHALFWAYKNIT

color・ブルー

一度だけ試着しましたが、着る機会がなかったので
出品致します。
自宅保存のため、神経質な方はご遠慮下さい。






商品の説明

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