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ADATA Ultimate SU630 2.5インチ SSD 480GB
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￥2432税込
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商品の詳細
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未開封・新品の「ADATAUltimateSU6302.5インチSSD480GBASU630SS-480GQ-T」です。
2020年5月購入で、3年間のメーカー保証がございます。
ゆうパケットで発送いたします。
よろしくお願いいたします。
商品特徴
フォームファクタ:2.5インチ
インターフェイス:SATA6Gb/s
ダイナミックSLCキャッシュ機能搭載
最大読込速度520MB/s
最大書込速度450MB/s
3DQLCNANDChip採用
MTBF(平均故障間隔):1500000時間
LDPC(低密度パリティ検査)エラー修正符号技術をサポート
動作温度:0°C～70°C
耐衝撃性:1500G/0.5ms
サイズ(奥行x幅x高さ):100.45x69.85x7mm
重量:47.5g
メーカー保証:3年
未開封・新品の「ADATAUltimateSU6302.5インチSSD480GBASU630SS-480GQ-T」です。
2020年5月購入で、3年間のメーカー保証がございます。
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よろしくお願いいたします。
商品特徴
フォームファクタ:2.5インチ
インターフェイス:SATA6Gb/s
ダイナミックSLCキャッシュ機能搭載
最大読込速度520MB/s
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商品の説明
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