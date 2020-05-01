macromauro PVCバッグ - ハンドバッグ

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macromauro PVCバッグ

macromauro

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macromauro PVCバッグ
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商品の詳細

1回使用しました。
最後の写真のとおり、フックに掛けていた跡がうっすら付いていますが、その他は目立つ汚れ等なく綺麗です。
自宅クローゼット保管です。
中古品であることにご理解頂ける方にお譲り出来れば幸いです。

幅:約25cm
マチ:約15cm
高さ:約30cm
持ち手の長さ:小...約35cm、大...約75cm





商品の説明

macromauro マクロマウロ, plane bag small PVC[black]_
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macromauro マクロマウロ, plane bag large PVC[white]_
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