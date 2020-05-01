macromauro PVCバッグ - ハンドバッグ

商品の詳細

1回使用しました。

最後の写真のとおり、フックに掛けていた跡がうっすら付いていますが、その他は目立つ汚れ等なく綺麗です。

自宅クローゼット保管です。

中古品であることにご理解頂ける方にお譲り出来れば幸いです。



幅:約25cm

マチ:約15cm

高さ:約30cm

持ち手の長さ:小...約35cm、大...約75cm