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macromauro PVCバッグ
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商品の詳細
1回使用しました。
最後の写真のとおり、フックに掛けていた跡がうっすら付いていますが、その他は目立つ汚れ等なく綺麗です。
自宅クローゼット保管です。
中古品であることにご理解頂ける方にお譲り出来れば幸いです。
幅:約25cm
マチ:約15cm
高さ:約30cm
持ち手の長さ:小...約35cm、大...約75cm
最後の写真のとおり、フックに掛けていた跡がうっすら付いていますが、その他は目立つ汚れ等なく綺麗です。
自宅クローゼット保管です。
中古品であることにご理解頂ける方にお譲り出来れば幸いです。
幅:約25cm
マチ:約15cm
高さ:約30cm
持ち手の長さ:小...約35cm、大...約75cm
商品の説明
macromauro マクロマウロ, plane bag small PVC[black]_
macromauro マクロマウロ, plane bag large PVC[white]_
macromauro 最新作のバッグ、財布を購入できる公式「マクロマウロ ...
macromauro マクロマウロ, obal bag small PVC[white]_
macromauro 最新作のバッグ、財布を購入できる公式「マクロマウロ ...
macromauro マクロマウロ, obal bag small PVC[white]_
macromauro - PVL BAG SMALL / PVLバッグ スモール | BONITA
macromauro マクロマウロ, obal bag small PVC[white]_
macromauro マクロマウロ, obal bag small PVC[white]_
macromauro PVCバッグ - ハンドバッグ
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macromauro マクロマウロ, obal bag small PVC[white]_
ショルダーバッグ/PVC/CLR
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