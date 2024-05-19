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Milky Milky ワンピース Emily Temple cute エミキュ
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商品の詳細
EmilyTemplecuteエミリーテンプルキュート エミキュ
MilkyMilkyワンピース
レッド(赤)
定価26,800円(税抜)
2020年発売の服です。購入後に2度着用してます。
クリーニング後、自宅にて保管していましたが着用機会が無く出品いたしました。
目立つ傷や汚れ等はありません。
見落とし等無いように確認していますが、素人検品かつ素人保管です。
保管場所の部屋には居ませんが自宅で猫を飼っています。
上記、予めご了承ください。
なるべく小さく畳んでの梱包となります。
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#地雷#量産#量産型#参戦服
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商品の説明
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