Milky Milky ワンピース Emily Temple cute エミキュ

商品の詳細

EmilyTemplecuteエミリーテンプルキュート エミキュ

MilkyMilkyワンピース

レッド(赤)

定価26,800円(税抜)



2020年発売の服です。購入後に2度着用してます。

クリーニング後、自宅にて保管していましたが着用機会が無く出品いたしました。



目立つ傷や汚れ等はありません。

見落とし等無いように確認していますが、素人検品かつ素人保管です。



保管場所の部屋には居ませんが自宅で猫を飼っています。

上記、予めご了承ください。



なるべく小さく畳んでの梱包となります。





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