Milky Milky ワンピース Emily Temple cute エミキュ

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Emily Temple cute

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商品の詳細

EmilyTemplecuteエミリーテンプルキュート　エミキュ
MilkyMilkyワンピース
レッド(赤)
定価26,800円(税抜)

2020年発売の服です。購入後に2度着用してます。
クリーニング後、自宅にて保管していましたが着用機会が無く出品いたしました。

目立つ傷や汚れ等はありません。
見落とし等無いように確認していますが、素人検品かつ素人保管です。

保管場所の部屋には居ませんが自宅で猫を飼っています。
上記、予めご了承ください。

なるべく小さく畳んでの梱包となります。


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商品の説明

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