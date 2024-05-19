肉まんさま専用ルイヴィトン長財布 - 財布

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肉まんさま専用ルイヴィトン長財布
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商品の詳細
購入証明書ございます。
売り切りたい為大幅にお値下げいたします。
半年使用いたしましたが、とても美品だと思います。
小銭入れ中は少し汚れがあります。
付属品
箱、保存袋、ショップ袋をお付けいたします。
宜しくお願い致します。
商品の説明
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