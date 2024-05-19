肉まんさま専用ルイヴィトン長財布 - 財布

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肉まんさま専用ルイヴィトン長財布

商品の詳細

昨年11月にルイヴィトン公式サイトにて購入いたしました。

購入証明書ございます。

売り切りたい為大幅にお値下げいたします。

半年使用いたしましたが、とても美品だと思います。

小銭入れ中は少し汚れがあります。

付属品

箱、保存袋、ショップ袋をお付けいたします。

宜しくお願い致します。