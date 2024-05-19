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商品の詳細

商品:ｼﾞｮﾝﾛｰﾚﾝｽｻﾘﾊﾞﾝ

ﾃﾞﾆﾑﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ



状態:ﾕｰｽﾞﾄﾞ

購入時から裾がｶｯﾄされた状態でした

目立つﾀﾞﾒｰｼﾞ無し



✓80's90'sﾚﾄﾛｵｰﾙﾄﾞｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｽﾎﾟｰﾂMIX等.多数出品していますので好きな方は覗いて見て下さい



SIZE:8

ｳｴｽﾄ横幅約36cm

太もも幅約32cm

長さ約93.5cm

股下約63cm

裾幅約31cm



色:ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ



素材:綿100%