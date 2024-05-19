【軽量ノート799g】 FUJITSU LIFEBOOK U938 第8世代 Core i5 8250U 20GB 新品SSD960GB 無線LAN フルHD Windows10 Windows11無償アップグレード対応 64bit WPS Office 13.3インチ パソコン ノートパソコン Notebook

富士通 LIFEBOOK U938 Windows11-Pro(ご希望でWindows10に変更可) メモリ8GB SSD256GB コアi5-8350U(1.70GHz)搭載 Bluetooth 無線LAN WPS Office付き フルHD液晶13.3型 FUJITSU ライフブック ...

富士通 極薄・極軽/FHD(1920x1080)/モバイルノートPC/FUJITSU LIFEBOOK U938/Office 2019/Win 11/Core i5-7300U/HDMI/カメラ内蔵/WIFI/13.3型/メモリ:8GB/SSD:256GB/在宅勤務 仕事用 学習用 初期設定済 ...