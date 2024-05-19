【軽量ノート799g】 FUJITSU LIFEBOOK U938 第8世代 Core i5 8250U 20GB 新品SSD960GB 無線LAN フルHD Windows10 Windows11無償アップグレード対応 64bit WPS Office 13.3インチ パソコン ノートパソコン Notebook

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商品説明メーカー名FUJITSU
サイズB5スペック
■CPUCorei58250U/1.60GHz\u0026nbsp;■メモリ20GB（DDR4）\u0026nbsp;
■新品SSD960GB(m.2)\u0026nbsp;■ドライブなし■カメラなし■液晶13.3型ワイドフルHD(1920x1080)
■OSWindows10Professional64bit■無線LAN搭載\u0026nbsp;
■インターフェースSDメモリーカード×1スロット\u0026nbsp;HDMI出力端子×1\u0026nbsp;RJ-45×1\u0026nbsp;φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）\u0026nbsp;USB3.0準拠×2（右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き）、USB3.1（Gen1）Type-C×1\u0026nbsp;
■寸法309×212.5×15.5mm（突起部含まず）\u0026nbsp;
■質量約799g（標準バッテリー）\u0026nbsp;
■付属品ACアダプタ\u0026nbsp;
商品管理番号：normal-inventory









商品の説明

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