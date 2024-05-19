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ブシュロン リング・指輪 JSL00096
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￥55440税込
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商品の詳細
ブランド：ブシュロンBoucheron
タイプ：ファセットソリテール0.30ctダイヤモンド#48
8号
リング最大幅：約4.3mm
リング内径：約15.3mm
当社取引先工房にて仕上げ済み
※実寸計測
材質：750ピンクゴールド
付属品： 品質証明書、GIA鑑定書
状態：中古
石…細かいカケ
仕上げ済みなので、目立つキズも見受けられず、程度の良い商品です。
こちらの商品は店頭および他サイトでも販売を行っておりますので、時間差にて売り切れの際はご容赦ください。
重量:3.3g
石種:ダイヤモンド0.30ct
クラリティ:VVS2
カラー:E
研磨状態:EXCELLENT
対称性:VERYGOOD
蛍光性:NONE
ダイヤ形状:ラウンドブリリアントカット
カット総合評価:EXCELLENT
管理番号:DH76306
こちらの商品はラクマ公式パートナーのDS大黒屋によって出品されています。
タイプ：ファセットソリテール0.30ctダイヤモンド#48
8号
リング最大幅：約4.3mm
リング内径：約15.3mm
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材質：750ピンクゴールド
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状態：中古
石…細かいカケ
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重量:3.3g
石種:ダイヤモンド0.30ct
クラリティ:VVS2
カラー:E
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蛍光性:NONE
ダイヤ形状:ラウンドブリリアントカット
カット総合評価:EXCELLENT
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商品の説明
ブシュロン リング・指輪 JSL00096
ファセット ソリテール リング ピンクゴールド | ブライダル ...
ブシュロン リング・指輪 JSL00096
ブシュロン リング・指輪 JSL00096
商品詳細｜ブシュロン K18PG ダイヤ0.22ct(E-VVS2-3EXCELLENT-NONE ...
ブシュロン BOUCHERON リング ファセット ソリテール JSL00096 1ポイント ダイヤモンド 0.23ct(E/VVS1/3EX) K18PG 10.5号 / #51 【中古】
商品詳細｜ブシュロン K18PG ダイヤ0.22ct(E-VVS2-3EXCELLENT-NONE ...
ブシュロン BOUCHERON リング ファセット ソリテール JSL00096 1ポイント ダイヤモンド 0.23ct(E/VVS1/3EX) K18PG 10.5号 / #51 【中古】
ブシュロン リング・指輪 JSL00096
ブシュロン リング・指輪 JSL00096
ブシュロン リング・指輪 JSL00096
商品詳細｜ブシュロン K18PG ダイヤ0.22ct(E-VVS2-3EXCELLENT-NONE ...
ブシュロン BOUCHERON リング ファセット ソリテール JSL00096 1ポイント ダイヤモンド 0.23ct(E/VVS1/3EX) K18PG 10.5号 / #51 【中古】
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