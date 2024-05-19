ブシュロン リング・指輪 JSL00096

商品の詳細

ブランド：ブシュロンBoucheron

タイプ：ファセットソリテール0.30ctダイヤモンド#48

8号

リング最大幅：約4.3mm

リング内径：約15.3mm

当社取引先工房にて仕上げ済み

※実寸計測



材質：750ピンクゴールド

付属品： 品質証明書、GIA鑑定書

状態：中古

石…細かいカケ

仕上げ済みなので、目立つキズも見受けられず、程度の良い商品です。



こちらの商品は店頭および他サイトでも販売を行っておりますので、時間差にて売り切れの際はご容赦ください。





重量:3.3g

石種:ダイヤモンド0.30ct



クラリティ:VVS2

カラー:E

研磨状態:EXCELLENT

対称性:VERYGOOD

蛍光性:NONE

ダイヤ形状:ラウンドブリリアントカット

カット総合評価:EXCELLENT





管理番号:DH76306



こちらの商品はラクマ公式パートナーのDS大黒屋によって出品されています。