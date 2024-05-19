BoTT / THE BOTT MESH CAP / BROWN

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商品の詳細

新品未使用。



bott正規取り扱い店にて購入。

かなり人気のアイテムの為、お値下げは不可になります。

又、6月24日までに売れない場合は、知人にお譲りするつもりです。

ご購入ご検討の方はお早めにご購入ください。



sizeフリー



カラーブラウン



気になる方はコメントください。



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