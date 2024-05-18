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NIKE DUNK LOW HI RETRO SE VNTG 27.5

NIKE

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NIKE DUNK LOW HI RETRO SE VNTG 27.5
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商品の詳細

NikeDunkHighRetroSEVNTG\"LightBoneandTumbledGrey\"
ナイキダンクハイレトロSEヴィンテージ\"ライトボーンアンドタンブルドグレー\"

27.5新品未使用
ヒールプロテクター装置済みです

タグ付き、箱もきれいです

他でも出品してますので申請よろしくお願い致します

キャンセル値引き不可





商品の説明

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