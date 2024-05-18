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NIKE DUNK LOW HI RETRO SE VNTG 27.5
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￥4920税込
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商品の詳細
NikeDunkHighRetroSEVNTG\"LightBoneandTumbledGrey\"
ナイキダンクハイレトロSEヴィンテージ\"ライトボーンアンドタンブルドグレー\"
27.5新品未使用
ヒールプロテクター装置済みです
タグ付き、箱もきれいです
他でも出品してますので申請よろしくお願い致します
キャンセル値引き不可
ナイキダンクハイレトロSEヴィンテージ\"ライトボーンアンドタンブルドグレー\"
27.5新品未使用
ヒールプロテクター装置済みです
タグ付き、箱もきれいです
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商品の説明
NIKE DUNK HI RETRO SE VNTG LIGHT BONE/TUMBLED GREY-COCONUT MILK 22SU-I
Nike DUNK HIGH RETRO SE VNTG LIGHT BONE AND TUMBLED GREY (Nike ...
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Nike Dunk High Retro SE VNTG | フリマアプリ ラクマ
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Nike DUNK HIGH RETRO SE VNTG LIGHT BONE AND TUMBLED GREY (Nike ...
NIKE DUNK HI RETRO SE VNTG LIGHT BONE/TUMBLED GREY-COCONUT MILK 22SU-I
Nike Dunk High Retro SE VNTG
NIKE DUNK HIGH RETRO SE VNTG LIGHT BONE DM0582-001 28㎝ 48962 ...
Nike Dunk High Retro SE VNTG
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