S'YTE】サイト Tailored Wrap Dress - チェスターコート

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Yohji Yamamoto

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商品の詳細

S'YTE
Pe/RayonGabardineStretchTailoredWrapDress

ヨウジヤマモトのセカンドブランド、
サイトのアウターになります。

昨年購入しましたが、
今後着用の機会が無いため出品致します。

着用回数は3回程。
1回着用の度にクリーニングに出していました。

サイズ:M
(着丈:128.5、肩幅:53.5、身幅:64.5、袖丈61.5)
型番:UB-D09-912-1-03
定価:38500円

ご質問などお気軽にお願い致します。



商品の説明

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