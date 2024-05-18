S'YTE】サイト Tailored Wrap Dress - チェスターコート

商品の詳細

S'YTE

Pe/RayonGabardineStretchTailoredWrapDress



ヨウジヤマモトのセカンドブランド、

サイトのアウターになります。



昨年購入しましたが、

今後着用の機会が無いため出品致します。



着用回数は3回程。

1回着用の度にクリーニングに出していました。



サイズ:M

(着丈:128.5、肩幅:53.5、身幅:64.5、袖丈61.5)

型番:UB-D09-912-1-03

定価:38500円



ご質問などお気軽にお願い致します。