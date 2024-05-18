S'YTE】サイト Tailored Wrap Dress - チェスターコート

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【S'YTE】サイト Tailored Wrap Dress
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￥10340税込
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商品の詳細
S'YTE
Pe/RayonGabardineStretchTailoredWrapDress
ヨウジヤマモトのセカンドブランド、
サイトのアウターになります。
昨年購入しましたが、
今後着用の機会が無いため出品致します。
着用回数は3回程。
1回着用の度にクリーニングに出していました。
サイズ:M
(着丈:128.5、肩幅:53.5、身幅:64.5、袖丈61.5)
型番:UB-D09-912-1-03
定価:38500円
ご質問などお気軽にお願い致します。
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ヨウジヤマモトのセカンドブランド、
サイトのアウターになります。
昨年購入しましたが、
今後着用の機会が無いため出品致します。
着用回数は3回程。
1回着用の度にクリーニングに出していました。
サイズ:M
(着丈:128.5、肩幅:53.5、身幅:64.5、袖丈61.5)
型番:UB-D09-912-1-03
定価:38500円
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商品の説明
S'YTE】サイト Tailored Wrap Dress | bluesandsacademy.org
☆s'yte/サイト ヨウジヤマモト Pe / Rayon Gabardine Stretch ...
UJ-D09-912/Rayon Gabardine Stretc Tailored Wrap Dress/サイズ3
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The 12 Best Wrap Dresses for Women to Wear Spring/Summer 2023
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