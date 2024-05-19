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美品♡en quete アンケート チャイナ ロングワンピース ブラック
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商品の詳細
サイズ9
普通のMサイズより細身だと思います
以下単位センチ
着丈：132
裾幅：50
肩幅：29.5
胸囲：40
ウェスト：36
カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
袖丈···袖なし
季節感···春、夏、秋
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以下単位センチ
着丈：132
裾幅：50
肩幅：29.5
胸囲：40
ウェスト：36
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商品の説明
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