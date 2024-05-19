平和屋-こころ店■夏物　訪問着　絽　枝垂れ桜　着丈164.5cm　裄丈65cm　洗える着物　A-ma6925

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Hoften

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈164.5cm（肩から）

裄丈65cm

袖丈49.5cm　縫込み3.5cm

袖幅34cm

前幅24.5cm

後幅29.5cm



着物縫いこみ

内揚げ3.5cm





お袖側約1cm　身頃側約2cm


■■■　商品詳細　■■■


【化繊】

状態は接写画像のように上前・左袖後に薄い汚れ、

下前・衿裏に薄いシミがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。









商品の説明

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平和屋-こころ店□夏物 訪問着 絽 枝花文 着丈164cm 裄丈66cm 洗える ...
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