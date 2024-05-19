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平和屋-こころ店■夏物 訪問着 絽 枝垂れ桜 着丈164.5cm 裄丈65cm 洗える着物 A-ma6925
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￥1417税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈164.5cm（肩から）
裄丈65cm
袖丈49.5cm 縫込み3.5cm
袖幅34cm
前幅24.5cm
後幅29.5cm
着物縫いこみ
内揚げ3.5cm
裄
お袖側約1cm 身頃側約2cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【化繊】
状態は接写画像のように上前・左袖後に薄い汚れ、
下前・衿裏に薄いシミがございますが
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■夏物 訪問着 絽 枝垂れ桜 着丈164.5cm 裄丈65cm 洗える着物 A-ma6925
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