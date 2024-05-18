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グッチ ブリーフケース GGスプリーム ブラック 474135 ビジネスバッグ
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￥32224税込
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商品の詳細
■ブランド：グッチ-GUCCI-
■名称：ブリーフケース
■素材：GGスプリーム
■色：ブラック
■サイズ
約W36.5×H28×D6.5cm
ハンドル長さ：約30cm
■型番：474135
■仕様
ファスナー開閉式
マジックテープiPad用ポケット×1
ファスナーポケット×1
オープンポケット×2
■型番：474135
■参考定価：231,000円
■状態：中古SA品（ほぼ未使用）
使用感はほとんどなく、ほぼ未使用な状態です。
■商品番号：E04-3996
■備考：詳細な状態やご不明な点は、ご注文前にお気軽にお問い合わせください。
TEL:0120-782-740
■色について:ご覧いただくモニターによってお色が異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
■注意事項
●営業時間：10:00〜19:00（毎週水曜日定休、年末年始休業、夏季休業）
●休業日及び営業時間外にお買い上げいただいた場合、メール等の連絡が翌営業日になります。
※担当の者が休みの場合、返答が遅れる場合がございます、あわせてご了承くださいませ。
■名称：ブリーフケース
■素材：GGスプリーム
■色：ブラック
■サイズ
約W36.5×H28×D6.5cm
ハンドル長さ：約30cm
■型番：474135
■仕様
ファスナー開閉式
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ファスナーポケット×1
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■型番：474135
■参考定価：231,000円
■状態：中古SA品（ほぼ未使用）
使用感はほとんどなく、ほぼ未使用な状態です。
■商品番号：E04-3996
■備考：詳細な状態やご不明な点は、ご注文前にお気軽にお問い合わせください。
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商品の説明
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