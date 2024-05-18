グッチ ブリーフケース GGスプリーム ブラック 474135 ビジネスバッグ

商品の詳細

■ブランド：グッチ-GUCCI-

■名称：ブリーフケース

■素材：GGスプリーム

■色：ブラック

■サイズ

約W36.5×H28×D6.5cm

ハンドル長さ：約30cm

■型番：474135

■仕様

ファスナー開閉式

マジックテープiPad用ポケット×1

ファスナーポケット×1

オープンポケット×2

■型番：474135

■参考定価：231,000円

■状態：中古SA品（ほぼ未使用）

使用感はほとんどなく、ほぼ未使用な状態です。

■商品番号：E04-3996

■備考：詳細な状態やご不明な点は、ご注文前にお気軽にお問い合わせください。

TEL:0120-782-740

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■注意事項

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