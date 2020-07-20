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Blackmagic Video Assist 5インチ
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￥17500税込
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商品の詳細
BlackmagicVideoAssist5インチです。
4Kではありませんのでご注意下さい。
写真にあるものが全てですが、恐らく備品は全て揃っていると思います。
ご不明な点はご質問ください。
モニターにはフィルム等は貼ってはいませんが、目立つ傷は見受けられません。
ファームはこのモデルでは最新にしてあります、日本語化済み。
社外製の互換バッテリーを２個おつけします、おまけ程度にお考えください。
4Kではありませんのでご注意下さい。
写真にあるものが全てですが、恐らく備品は全て揃っていると思います。
ご不明な点はご質問ください。
モニターにはフィルム等は貼ってはいませんが、目立つ傷は見受けられません。
ファームはこのモデルでは最新にしてあります、日本語化済み。
社外製の互換バッテリーを２個おつけします、おまけ程度にお考えください。
商品の説明
BlackmagicDesign HYPERD/AVIDA12/5HDR Blackmagic Video Assist 5インチ 12G HDR
BlackmagicDesign HYPERD/AVIDA03/5 Video Assist 5インチ 3G
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