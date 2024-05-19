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にゃんにゃんガレージさま キヤノン Canon EOS Kiss M

Canon

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商品の詳細

キャノンミラーレス一眼カメラ「CanonEOSKissMレンズセットブラック」の出品です。
新品未使用品で、送料無料です。

【商品状態】
ボディ及び付属品は全て新品未使用品です。
箱はレンズキットの箱となります。（標準レンズのみ付属します）
2021年1月までメーカー保証を受けることができます。


【内容物】
・CanonEOSKissMボディブラック
・レンズEF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM
・バッテリーパックLP-E12
・バッテリーチャージャーLC-E12
・ワイドストラップEM-200DB
・取扱説明書、メーカー保証書

即購入ＯＫです。
土日も発送します。



商品の説明

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