発酵梅　suibianguo 随便果 20箱【20×15pcs】

商品の詳細

随便果（suibianguo）*100%正規輸入品

新品 20箱

1箱容量：10g×15個\u003c個別包装\u003e



*賞味期限：2023年8月7日まで



青梅を4ヶ月以上天然に発酵した梅です。

\u003c主な効果\u003e便秘改善、ダイエット、ニキビ肌荒れ改善、睡眠改善、二日酔い、高血糖、高血圧\u003cお召し上がり方\u003e便秘改善：寝前30分に前1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。

ダイエット：毎回食前1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。

ニキビ肌荒れ改善：毎日1回1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。

二日酔い：飲む前、途中、飲んだ後全部可能！1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。高血糖、高血圧：全て薬を飲んでいる方は4時間以上間隔開け、1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。

125カ国で安全輸入ok*

防腐剤、添加物は一切含まれておりません。