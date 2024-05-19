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発酵梅 suibianguo 随便果 20箱【20×15pcs】
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￥17200税込
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商品の詳細
随便果（suibianguo）*100%正規輸入品
新品 20箱
1箱容量：10g×15個\u003c個別包装\u003e
*賞味期限：2023年8月7日まで
青梅を4ヶ月以上天然に発酵した梅です。
\u003c主な効果\u003e便秘改善、ダイエット、ニキビ肌荒れ改善、睡眠改善、二日酔い、高血糖、高血圧\u003cお召し上がり方\u003e便秘改善：寝前30分に前1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。
ダイエット：毎回食前1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。
ニキビ肌荒れ改善：毎日1回1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。
二日酔い：飲む前、途中、飲んだ後全部可能！1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。高血糖、高血圧：全て薬を飲んでいる方は4時間以上間隔開け、1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。
125カ国で安全輸入ok*
防腐剤、添加物は一切含まれておりません。
新品 20箱
1箱容量：10g×15個\u003c個別包装\u003e
*賞味期限：2023年8月7日まで
青梅を4ヶ月以上天然に発酵した梅です。
\u003c主な効果\u003e便秘改善、ダイエット、ニキビ肌荒れ改善、睡眠改善、二日酔い、高血糖、高血圧\u003cお召し上がり方\u003e便秘改善：寝前30分に前1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。
ダイエット：毎回食前1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。
ニキビ肌荒れ改善：毎日1回1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。
二日酔い：飲む前、途中、飲んだ後全部可能！1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。高血糖、高血圧：全て薬を飲んでいる方は4時間以上間隔開け、1~2粒召し上がり温かい水をコップで半分以上飲んでください。
125カ国で安全輸入ok*
防腐剤、添加物は一切含まれておりません。
商品の説明
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