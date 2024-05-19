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十四代 高木酒造 秘蔵酒 1800ml 山形 地酒 22年5月詰
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￥26640税込
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商品の詳細
山形県村山市の高木酒造にて作られている大変貴重な地酒です。冷蔵にて保存しています。入金確認できしだいすぐに発送しますのでよろしくお願いします。
●名称：十四代 秘蔵酒 純米大吟醸 古酒
●内容量：1800ml
●ワンポイント：十四代【秘蔵酒】は、
代々伝承された【玉返し】という秘伝の技を持って、
精魂こめて造り上げた、日本酒の芸術品と言っても過言でない。至宝の秘蔵酒です。
酒造好適米「愛山」を使用し、40％まで精米しております。
●名称：十四代 秘蔵酒 純米大吟醸 古酒
●内容量：1800ml
●ワンポイント：十四代【秘蔵酒】は、
代々伝承された【玉返し】という秘伝の技を持って、
精魂こめて造り上げた、日本酒の芸術品と言っても過言でない。至宝の秘蔵酒です。
酒造好適米「愛山」を使用し、40％まで精米しております。
商品の説明
十四代 高木酒造 秘蔵酒 1800ml 山形 地酒 22年5月詰 新しい季節 36260 ...
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