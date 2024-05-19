PRADA♡リボン長財布

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PRADA

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商品の詳細

1年くらい使いました。使用感はありますが状態はいいと思います！
4枚目の写真の通り、皮の剥がれがところどころあります！
手入れなどしたことがないので、手入れをすればもっと綺麗になると思います！お色はブラックです！



商品の説明

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