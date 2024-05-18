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off-white ヴァイパーマックス 26.5cm nike オフホワイト
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商品の詳細
26.5cm
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状態はほぼ未使用に近いです。
気になる点があれば質問よろしくお願いします！
nike
ナイキ
off-white
offwhite
オフホワイト
ヴェイパーマックス
THE10
vapermax
supreme
プレスト
jordan1
エアフォース1
blazer
ブレザー
ザテン
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商品の説明
Off-White × Nike Air Vapormax
OFF-WHITE × NIKE AIR VAPORMAX WHITE
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