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エアプリエ　スイート　プレミア　AIr Plia SUITE PREMIUM

Hfilth

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商品の詳細

自宅保管していました。数回使用しています。目立った汚れはありません。詳細は写真にて確認と判断をお願いします。

動作は問題ありません。購入時の箱はないため違う箱にて送ります。

写真に映らない汚れ等あるかもしれません。神経質な方の購入はご遠慮下さい。購入後はノークレームノーリターンでお願いします。



商品の説明

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