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エアプリエ スイート プレミア AIr Plia SUITE PREMIUM
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商品の詳細
自宅保管していました。数回使用しています。目立った汚れはありません。詳細は写真にて確認と判断をお願いします。
動作は問題ありません。購入時の箱はないため違う箱にて送ります。
写真に映らない汚れ等あるかもしれません。神経質な方の購入はご遠慮下さい。購入後はノークレームノーリターンでお願いします。
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商品の説明
エアプリエ スイート プレミア AIr Plia SUITE PREMIUM
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