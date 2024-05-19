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新品級！EOS 9000Dメーカー保証付/300㎜超望遠！Wレンズ
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￥27010税込
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商品の詳細
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～週末限定特価！～
◆おススメのポイント◆
☆ボディは、今年1月購入品、メーカー保証2020年1月24日迄
☆新品級の現行モデルの最新人気機種！
☆超望遠300㎜で運動会など遠くの被写体もバッチリ撮影可能！
☆Wi-Fi機能も搭載!!
☆全国送料無料♪
◇◆商品説明◆◇
■約2420万画素の高画質
新開発CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC7を搭載。常用ISO感度100～25600を達成。
■スマホと常時接続
Bluetooth対応により、一度ペアリングすれば、常にスマホとの接続を実現。
■高速・高精度なファインダーAF
AF機能として、ライブビュー撮影には「デュアルピクセルCMOSAF」を、
ファインダー撮影には「オールクロス45点AFセンサー」を搭載しています。
・コンディション
～ボディ～
■外観
超美品！目立ったキズ・汚れもなく質感・色艶を保っており、
カメラのキタムラでAランク品。
液晶画面保護シール貼ってあります！
■動作
各部動問題ありません！
～レンズ～※9000Dメーカー純正セッティングキットではありません。
外観：超美品中古です♪
光学：使用伴うチリ、ホコリ程度で
カビ・クモリもなく快適に撮影できます♪
動作：AF・MF、問題ありません♪
【お届けする物】
・カメラ本体
・ボディキャップ
・バッテリー
・充電器
・ストラップ
・説明書
・元箱（レンズキット用）
・キャノン製EF28-90mmF4-5.6Ⅲ
・キャノン製EF90-300mmF4.5-5.6
・レンズ前後キャップ
・Kenko製レンズフィルター2枚
・ボディのメーカー保証書
佐川急便にて発送します。
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EOS20D30D40D50D60D70D80D8000D9000D
商品の説明
新品級！EOS 9000D 超望遠300㎜ダブルズームキット付/Canon
新品級！EOS 9000D 超望遠300㎜ダブルズームキット付/Canon | フリマアプリ ラクマ
新品級！EOS 9000D 超望遠300㎜ダブルズームキット付/Canon
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