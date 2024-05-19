新品級！EOS 9000Dメーカー保証付/300㎜超望遠！Wレンズ

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在庫あり

商品の詳細



他のフリマでも販売中ですので、購入前にコメントお願いします！



～週末限定特価！～



◆おススメのポイント◆



☆ボディは、今年1月購入品、メーカー保証2020年1月24日迄



☆新品級の現行モデルの最新人気機種！



☆超望遠300㎜で運動会など遠くの被写体もバッチリ撮影可能！



☆Wi-Fi機能も搭載!!



☆全国送料無料♪





◇◆商品説明◆◇



■約2420万画素の高画質



新開発CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC7を搭載。常用ISO感度100～25600を達成。



■スマホと常時接続



Bluetooth対応により、一度ペアリングすれば、常にスマホとの接続を実現。



■高速・高精度なファインダーAF



AF機能として、ライブビュー撮影には「デュアルピクセルCMOSAF」を、



ファインダー撮影には「オールクロス45点AFセンサー」を搭載しています。



・コンディション



～ボディ～



■外観



超美品！目立ったキズ・汚れもなく質感・色艶を保っており、



カメラのキタムラでAランク品。



液晶画面保護シール貼ってあります！



■動作



各部動問題ありません！





～レンズ～※9000Dメーカー純正セッティングキットではありません。



外観：超美品中古です♪



光学：使用伴うチリ、ホコリ程度で

カビ・クモリもなく快適に撮影できます♪



動作：AF・MF、問題ありません♪





【お届けする物】



・カメラ本体



・ボディキャップ



・バッテリー



・充電器



・ストラップ



・説明書



・元箱（レンズキット用）



・キャノン製EF28-90mmF4-5.6Ⅲ



・キャノン製EF90-300mmF4.5-5.6



・レンズ前後キャップ



・Kenko製レンズフィルター2枚



・ボディのメーカー保証書



佐川急便にて発送します。



～～～～～【検索】～～～～～

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