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新品級！EOS 9000Dメーカー保証付/300㎜超望遠！Wレンズ

Canon

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27010税込

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新品級！EOS 9000Dメーカー保証付/300㎜超望遠！Wレンズ
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～週末限定特価！～

◆おススメのポイント◆

☆ボディは、今年1月購入品、メーカー保証2020年1月24日迄

☆新品級の現行モデルの最新人気機種！

☆超望遠300㎜で運動会など遠くの被写体もバッチリ撮影可能！

☆Wi-Fi機能も搭載!!

☆全国送料無料♪


◇◆商品説明◆◇

■約2420万画素の高画質

新開発CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC7を搭載。常用ISO感度100～25600を達成。

■スマホと常時接続

Bluetooth対応により、一度ペアリングすれば、常にスマホとの接続を実現。

■高速・高精度なファインダーAF

AF機能として、ライブビュー撮影には「デュアルピクセルCMOSAF」を、

ファインダー撮影には「オールクロス45点AFセンサー」を搭載しています。

・コンディション

～ボディ～

■外観

超美品！目立ったキズ・汚れもなく質感・色艶を保っており、

カメラのキタムラでAランク品。

液晶画面保護シール貼ってあります！

■動作

各部動問題ありません！


～レンズ～※9000Dメーカー純正セッティングキットではありません。

外観：超美品中古です♪

光学：使用伴うチリ、ホコリ程度で
　　　カビ・クモリもなく快適に撮影できます♪

動作：AF・MF、問題ありません♪


【お届けする物】

・カメラ本体

・ボディキャップ

・バッテリー

・充電器

・ストラップ

・説明書

・元箱（レンズキット用）

・キャノン製EF28-90mmF4-5.6Ⅲ

・キャノン製EF90-300mmF4.5-5.6

・レンズ前後キャップ

・Kenko製レンズフィルター2枚

・ボディのメーカー保証書

佐川急便にて発送します。

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商品の説明

新品級！EOS 9000D 超望遠300㎜ダブルズームキット付/Canon
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新品級！EOS 9000D 超望遠300㎜ダブルズームキット付/Canon | フリマアプリ ラクマ
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