⭐️純正品⭐️12時間以内発送⭐️APPLE MD826AM/A⭐️C

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



こちら純正品のAPPLEMD826AM/Aです。

また新品のHDMIケーブル2mお付けいたします。

到着後すぐにご利用できます。

安心のかんたんラクマ便にて12時間以内に発送可能です。

お値下げ不可。即購入可能。



以下説明文です。

HDMIケーブルお付けしておりますのですぐご使用可能です、安心のかんたんラクマ便にて12時間以内発送。

純正の正規品ですのでprimevideo、youtube、Netflix等サブスク動画もテレビ出力可能です。



●Lightning-DigitalAVアダプタは、Lightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodで利用できます。Lightning-DigitalAVアダプタを使えば、アプリケーション、プレゼンテーション、ウェブサイト、スライドショーなど、お使いのデバイスのスクリーンで見ているあらゆるものを、HDMI搭載のテレビ、ディスプレイ、プロジェクタ、またはそのほかの互換性のあるディスプレイに最大1080pのHD画質でミラーリングできます。

●さらに、映画、テレビ番組、撮影したビデオなどのビデオコンテンツを大きなスクリーンに最大1080pのHD画質で出力します。使い方は、お使いのデバイスのLightningコネクタにLightningDigitalAVアダプタをつなぎ、テレビやプロジェクタにHDMIケーブルを接続するだけです。



APPLEMD826AM/A



color:WHITE



#Apple

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