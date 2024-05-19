⭐️純正品⭐️12時間以内発送⭐️APPLE MD826AM/A⭐️C

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

こちら純正品のAPPLEMD826AM/Aです。
また新品のHDMIケーブル2mお付けいたします。
到着後すぐにご利用できます。
安心のかんたんラクマ便にて12時間以内に発送可能です。
お値下げ不可。即購入可能。

以下説明文です。
HDMIケーブルお付けしておりますのですぐご使用可能です、安心のかんたんラクマ便にて12時間以内発送。
純正の正規品ですのでprimevideo、youtube、Netflix等サブスク動画もテレビ出力可能です。

●Lightning-DigitalAVアダプタは、Lightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodで利用できます。Lightning-DigitalAVアダプタを使えば、アプリケーション、プレゼンテーション、ウェブサイト、スライドショーなど、お使いのデバイスのスクリーンで見ているあらゆるものを、HDMI搭載のテレビ、ディスプレイ、プロジェクタ、またはそのほかの互換性のあるディスプレイに最大1080pのHD画質でミラーリングできます。
●さらに、映画、テレビ番組、撮影したビデオなどのビデオコンテンツを大きなスクリーンに最大1080pのHD画質で出力します。使い方は、お使いのデバイスのLightningコネクタにLightningDigitalAVアダプタをつなぎ、テレビやプロジェクタにHDMIケーブルを接続するだけです。

APPLEMD826AM/A

color:WHITE

#Apple
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商品の説明

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Lightning - Digital AVアダプタ - Apple（日本）
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