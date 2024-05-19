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[YUYAKESHI] 痛バ 見せバッグ ショルダーバッグ イベント ぬいぐるみ
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￥2137税込
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商品の詳細
色:ホワイト_サイズ:15cm高
メイン素材:ポリエステル
❤仕様：2WAYウサギ耳の円筒形・透明痛バッグ（人形なし）、❤素材：PVC、PU、ポリエステル。❤スタイル：パープル・15cm高。❤サイズ：15cm高：7*15cm（直径*全高さ）、ショルダーベルトの長さ：100~118cm、❤重量：0.25kg。
❤外観：バッグの蓋はウサギ耳付き、バッグの底部は全面の透明デザイン、内部に見せたいアイテムを好みにアレンジでき、水と塵からぬいぐるみなどを保護しくれます。円筒形バッグ、蓋はジッパーのデザイン。ショルダーストラップ付きます。
❤ストラップ付き：ショルダーストラップは取り外し可能、長さは調節可能。2WAY：ショルダー式と手提げ式のバッグとして使えます。
❤容量：15cm高：10cmぬいぐるみ用。❤購入する前にぬいぐるみのサイズを測定してください。
❤用途：収納・装飾・外出用のバッグ。携帯、イヤホン、充電器など、ぬいぐるみ、萌グッズ、好きな芸能人やストラップなどが収納できます。デイリー使いはもちろん、イベント・旅行・遠足・コンサート・お出かけにも活躍。
商品の説明
[YUYAKESHI] 痛バ 見せバッグ ショルダーバッグ イベント ぬいぐるみ 兎耳 2WAY 外出 透明 バッグ ミニポーチ 円筒 バック 蓋付
[HIGHAWK] バッグ 痛バ 見せバッグ ショルダーバッグ イベント ぬいぐるみ 2WAY 外出 片面透明バッグ ミニポーチ デイバック
痛バ 見せバッグ 痛バッグ ショルダーバッグ イベント ぬいぐるみ 2WAY 外出 透明 バッグ ミニポーチ 円筒 デイバック 蓋付 20cm高 ケー
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