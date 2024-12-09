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新品未開封 オキシリア ニナファーム サンテアージュ
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￥3024税込
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商品の詳細
OX-288には独自成分オキシリア（オキシリアバイオータ含有）を配合。樹齢1,000年を越える千寿オリーブのマイクロバイオータ（微生物）を活用した発酵技術で「オリーブ葉」「ローズマリー葉」「黒インゲン豆」の3種植物を発酵させて得たメタボライト（発酵代謝産物）は相乗効果を持って働き、優れたパフォーマンスを可能にします。いつまでも若々しくすこやかな毎日を目指す、新たなエイジングケアアプローチがあなたの未来をサポートします。
希望小売価格
１点 15,120円（税込）
内容量
180粒
原材料
オキシリア（オリーブ葉抽出物、ローズマリー葉抽出物、黒インゲン豆抽出物）（フランス製造）・グレープシードオイル・デンプン・オリーブオイル／グリセリン・カラギーナン・ミツロウ・グリセリン脂肪酸エステル
#ニナファーム
#サンテアージュ
#オキシリア
#ミトコンドリア
商品の説明
ニナファーム ニナファームジャポン サンテアージュ オキシリア OX-288-
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