新品未開封 オキシリア ニナファーム サンテアージュ

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商品の詳細

2024.02



OX-288には独自成分オキシリア（オキシリアバイオータ含有）を配合。樹齢1,000年を越える千寿オリーブのマイクロバイオータ（微生物）を活用した発酵技術で「オリーブ葉」「ローズマリー葉」「黒インゲン豆」の3種植物を発酵させて得たメタボライト（発酵代謝産物）は相乗効果を持って働き、優れたパフォーマンスを可能にします。いつまでも若々しくすこやかな毎日を目指す、新たなエイジングケアアプローチがあなたの未来をサポートします。



希望小売価格

１点 15,120円（税込）



内容量

180粒



原材料

オキシリア（オリーブ葉抽出物、ローズマリー葉抽出物、黒インゲン豆抽出物）（フランス製造）・グレープシードオイル・デンプン・オリーブオイル／グリセリン・カラギーナン・ミツロウ・グリセリン脂肪酸エステル







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