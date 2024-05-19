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VERMEIL par iena ヴェルメイユパーイエナ ブラウス F ベージュ
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￥2584税込
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商品の詳細
【ブランド】VERMEILpariena（ヴェルメイユパーイエナ）
【アイテム】ブラウス
【タイプ】レディース
【商品番号】2200365897019r20230920
【コンディション】ランク：B
【カラー】ベージュ
【サイズ】F
【実寸(cm)】身幅:71cm,裄丈:78cm,着丈:77cm
【素材】キュプラ79%、ナイロン21%
【原産国】日本
【その他詳細】
シーズン：春夏
ポケット：なし
透け感：あり
生地の厚さ：普通
裏地：なし
伸縮性：なし
光沢：あり
開閉：ボタン
袖丈：長袖
柄：無地
※商品は複数サイトで共有している為システムで在庫調整を行っておりますが、ずれが生じ欠品となる場合もございます。
【商品コード】0764123G0025
こちらの商品はラクマ公式パートナーのRAGTAGによって出品されています。
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【カラー】ベージュ
【サイズ】F
【実寸(cm)】身幅:71cm,裄丈:78cm,着丈:77cm
【素材】キュプラ79%、ナイロン21%
【原産国】日本
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シーズン：春夏
ポケット：なし
透け感：あり
生地の厚さ：普通
裏地：なし
伸縮性：なし
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商品の説明
VERMEIL par iena ヴェルメイユパーイエナ ブラウス F ベージュ
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