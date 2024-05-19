VERMEIL par iena ヴェルメイユパーイエナ ブラウス F ベージュ

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商品の詳細

【ブランド】VERMEILpariena（ヴェルメイユパーイエナ）

【アイテム】ブラウス

【タイプ】レディース

【商品番号】2200365897019r20230920

【コンディション】ランク：B

【カラー】ベージュ

【サイズ】F

【実寸(cm)】身幅:71cm,裄丈:78cm,着丈:77cm

【素材】キュプラ79%、ナイロン21%

【原産国】日本

【その他詳細】

シーズン：春夏

ポケット：なし

透け感：あり

生地の厚さ：普通

裏地：なし

伸縮性：なし

光沢：あり

開閉：ボタン

袖丈：長袖

柄：無地





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【商品コード】0764123G0025



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