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天然パライバトルマリン ダイヤ リング 1.01ct k18 ¥

Crunny

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高級ジュエリー！

天然パライバトルマリンにK18、
さらに南ア天然ダイヤモンド

メイン石:1.01カラット

脇石:天然ダイヤ:0.36ct

重量:4.4g

素材：K18

リングサイズ:12号(サイズ変更可能)

□国内写真付き鑑定書発行可能
　2週間、鑑定料金(実費)を頂きます

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天然パライバトルマリン ダイヤ リング 1.01ct k18 ¥
天然パライバトルマリン＆ダイヤモンドリング 英国アンティークス ...
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パライバトルマリンダイヤリング / K18YG - CAHiER
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