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天然パライバトルマリン ダイヤ リング 1.01ct k18 ¥
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￥81068税込
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高級ジュエリー！
天然パライバトルマリンにK18、
さらに南ア天然ダイヤモンド
メイン石:1.01カラット
脇石:天然ダイヤ:0.36ct
重量:4.4g
素材：K18
リングサイズ:12号(サイズ変更可能)
□国内写真付き鑑定書発行可能
2週間、鑑定料金(実費)を頂きます
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高級ジュエリー中心に出品
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#Worldstoneのリング
#Worldstoneのパライバ
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#ダイヤモンド
#トルマリン
#ネックレス
#ピアス
#ギフト
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メイン石:1.01カラット
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商品の説明
天然パライバトルマリン＆ダイヤモンドリング 英国アンティークス ...
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パライバトルマリンダイヤリング / K18YG - CAHiER
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