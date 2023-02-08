プラダスポーツ フード 中綿 ナイロンジャケット

商品の詳細

プラダスポーツのナイロンジャケットになります。

サイズ→身幅65/着丈77/肩幅55程になります。

状態→襟元と袖口にやや汚れあり。その他目立ったダメージはありません。10中5.5位の状態です。

色→カーキ系



お取引について

こちらに不備がない限りノークレームノーリターンでお願いします。確実正規品になります。購入後は24時間以内にお支払いをお願いします。確認後即日発送致します。

