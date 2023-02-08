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プラダスポーツ フード 中綿 ナイロンジャケット
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商品の詳細
プラダスポーツのナイロンジャケットになります。
サイズ→身幅65/着丈77/肩幅55程になります。
状態→襟元と袖口にやや汚れあり。その他目立ったダメージはありません。10中5.5位の状態です。
色→カーキ系
お取引について
こちらに不備がない限りノークレームノーリターンでお願いします。確実正規品になります。購入後は24時間以内にお支払いをお願いします。確認後即日発送致します。
サイズ→身幅65/着丈77/肩幅55程になります。
状態→襟元と袖口にやや汚れあり。その他目立ったダメージはありません。10中5.5位の状態です。
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商品の説明
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