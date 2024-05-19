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ミュゼ VIO フェリオ シェーバー
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￥2339税込
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商品の詳細
☆期間限定、値下げ中☆
ミュゼ限定のVIO用のシェーバー
Panasonicとのコラボ商品！
型番：ES-MWV70-P
電源方式：乾電池式
価格：8,690円(税込)
付属アタッチメント：トリマー刃、ネット刃、スキンガード、ボリュームダウンコーム、エチケットカッター
付属品：掃除用具
※新品未使用です！
⚠️素人保管の為、神経質な方は購入ご遠慮下さい。
ご質問等あればお気軽にコメントください????
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#デリケートゾーン
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#鼻毛カッター
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商品の説明
VIO専用シェーバー「ミュゼ限定オリジナル商品 VIOフェリエ」新発売
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