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ミュゼ VIO フェリオ シェーバー

Panasonic

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

☆期間限定、値下げ中☆

ミュゼ限定のVIO用のシェーバー

Panasonicとのコラボ商品！

型番：ES-MWV70-P
電源方式：乾電池式
価格：8,690円(税込)
付属アタッチメント：トリマー刃、ネット刃、スキンガード、ボリュームダウンコーム、エチケットカッター
付属品：掃除用具

※新品未使用です！

⚠️素人保管の為、神経質な方は購入ご遠慮下さい。

ご質問等あればお気軽にコメントください????

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商品の説明

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