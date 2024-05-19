ミュゼ VIO フェリオ シェーバー

商品の詳細

☆期間限定、値下げ中☆



ミュゼ限定のVIO用のシェーバー



Panasonicとのコラボ商品！



型番：ES-MWV70-P

電源方式：乾電池式

価格：8,690円(税込)

付属アタッチメント：トリマー刃、ネット刃、スキンガード、ボリュームダウンコーム、エチケットカッター

付属品：掃除用具



※新品未使用です！



⚠️素人保管の為、神経質な方は購入ご遠慮下さい。



ご質問等あればお気軽にコメントください????



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