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[3袋セット]ポゴナクラブ 爬虫類用床材 パームチップ 8リットル *3

Cfilth

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

3袋セットポゴナクラブ爬虫類用床材パームチップ8リットル
3
本体サイズ
幅X奥行X高さ
29427cm
本体重量0.42kg
手作業で異物を取り除いたハイクオリティの製品です
原料は天然ヤシ100
乾燥系から高湿度を好む生体まで幅広く要求に応えますまた吸臭脱臭力が非常に優れています
トカゲヘビリクガメハコガメなどに最適な床材です



商品の説明

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