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[3袋セット]ポゴナクラブ 爬虫類用床材 パームチップ 8リットル *3

商品の詳細

3袋セットポゴナクラブ爬虫類用床材パームチップ8リットル

3

本体サイズ

幅X奥行X高さ

29427cm

本体重量0.42kg

手作業で異物を取り除いたハイクオリティの製品です

原料は天然ヤシ100

乾燥系から高湿度を好む生体まで幅広く要求に応えますまた吸臭脱臭力が非常に優れています

トカゲヘビリクガメハコガメなどに最適な床材です