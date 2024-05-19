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[3袋セット]ポゴナクラブ 爬虫類用床材 パームチップ 8リットル *3
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￥2015税込
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商品の詳細
3
本体サイズ
幅X奥行X高さ
29427cm
本体重量0.42kg
手作業で異物を取り除いたハイクオリティの製品です
原料は天然ヤシ100
乾燥系から高湿度を好む生体まで幅広く要求に応えますまた吸臭脱臭力が非常に優れています
トカゲヘビリクガメハコガメなどに最適な床材です
商品の説明
[3袋セット]ポゴナクラブ 爬虫類用床材 パームチップ 8リットル *3
ポゴナクラブ 爬虫類用床材 パームチップ 8リットル
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ポゴナクラブ 爬虫類用床材 パームマット 8リットル
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