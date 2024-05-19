フリルニットプルオーバー

商品の詳細

スナイデル公式通販サイトにて定価¥9,900(税込)で購入しましたが、着る機会が無くなったため出品致します。

サイズはフリーサイズ、お色はOWHTです。

商品タグは切ってしまいましたが、ブランドタグは付いております。試着のみ、着用しての外出等ございません。