フリルニットプルオーバー

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SNIDEL

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商品の詳細

スナイデル公式通販サイトにて定価¥9,900(税込)で購入しましたが、着る機会が無くなったため出品致します。
サイズはフリーサイズ、お色はOWHTです。
商品タグは切ってしまいましたが、ブランドタグは付いております。試着のみ、着用しての外出等ございません。




商品の説明

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