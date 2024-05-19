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フリルニットプルオーバー
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商品の詳細
スナイデル公式通販サイトにて定価¥9,900(税込)で購入しましたが、着る機会が無くなったため出品致します。
サイズはフリーサイズ、お色はOWHTです。
商品タグは切ってしまいましたが、ブランドタグは付いております。試着のみ、着用しての外出等ございません。
サイズはフリーサイズ、お色はOWHTです。
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商品の説明
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