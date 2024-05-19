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KAGINI カギニ CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
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￥2586税込
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商品の詳細
CROCHELACEOPENCOLLARSHIRTS
人気完売！
今年4月に購入し自宅で試着しましたがあまり似合わなかった為出品致します。
タグは切ってしまっています。
カラー アイボリー
春夏は一枚で、秋冬は重ね着で、オールシーズン楽しめる羽織シャツです。
商品の説明
KAGINI カギニ CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
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2023年最新】kaginiの人気アイテム - メルカリ
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