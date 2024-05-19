KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS

商品の詳細

KAGINIカギニ

CROCHELACEOPENCOLLARSHIRTS



人気完売！



今年4月に購入し自宅で試着しましたがあまり似合わなかった為出品致します。

タグは切ってしまっています。



カラー アイボリー



春夏は一枚で、秋冬は重ね着で、オールシーズン楽しめる羽織シャツです。