  • KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
  • KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
  • KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
  • KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
  • KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
  • KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
  • 当日発送
  • 送料無料

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS

Mrunny

お気に入りブランド
販売価格 ：

2586税込

獲得ポイント ：
ポイント

商品がカートに追加されました
KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

KAGINIカギニ
CROCHELACEOPENCOLLARSHIRTS

人気完売！

今年4月に購入し自宅で試着しましたがあまり似合わなかった為出品致します。
タグは切ってしまっています。

カラー　アイボリー

春夏は一枚で、秋冬は重ね着で、オールシーズン楽しめる羽織シャツです。





商品の説明

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS-

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS-

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS-

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS-

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
2023年最新】kaginiの人気アイテム - メルカリ

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
KAGINI カギニ CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
kaginiレースシャツ | svetinikole.gov.mk

KAGINI カギニ　CROCHE LACE OPENCOLLAR SHIRTS
2023年最新】kaginiの人気アイテム - メルカリ

レディース・トップス・シャツ/ブラウス(長袖/七分)のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ