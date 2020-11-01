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エレコム ハードディスク 外付け 8TB SeeQVault規格 USB3.2
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商品の詳細
「エレコムハードディスク外付け8TBSeeQVault規格USB3.2ブラックELD-QEN2080UBK(1台)」
・同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。・将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。※同一メーカー機種間に限ります。・録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応…
ブランド名：ELECOM
メーカー型番：ELD-QEN2080UBK
発売年月日：2020/11
代表カラー：ブラック
LAN：無
タイプ（外付けドライブ）：据置
ストレージ容量合計：8000.0GB
USB2.0：有
USB3.0：有
USB3.1：有
Thunderbolt：無
IDE：無
HDDサイズ：3.5
#ELECOM
#ELD-QEN2080UBK
#スマホ/家電/カメラ
#PC/タブレット
#PC周辺機器
・同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。・将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。※同一メーカー機種間に限ります。・録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応…
ブランド名：ELECOM
メーカー型番：ELD-QEN2080UBK
発売年月日：2020/11
代表カラー：ブラック
LAN：無
タイプ（外付けドライブ）：据置
ストレージ容量合計：8000.0GB
USB2.0：有
USB3.0：有
USB3.1：有
Thunderbolt：無
IDE：無
HDDサイズ：3.5
#ELECOM
#ELD-QEN2080UBK
#スマホ/家電/カメラ
#PC/タブレット
#PC周辺機器
商品の説明
Amazon | エレコム HDD 外付けハードディスク 8TB SeeQVault対応 ...
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SeeQVault対応3.5インチ外付けハードディスク - ELD-QEN2080UBK