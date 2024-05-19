Raspberry Pi 4 Computer モデルＢ8GB RAM

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

本年5月、ソリノベ研究所yahoo!通販より、定価19,800円にて購入しました。

一度OSをインストールして正常稼動を確認。

現在は削除、フォーマットしています。

商品構成は、次のとおりです。

・ラズパイ4本体（組立済み）

・ヒートシンク(装着済み)

・マイクロSDカード(32GB)

・HDMI接続コード

・電源アダプター(5.1V/3W)

・GPIOピン配置リーフ

その他説明書等

以上、NCNRにてよろしくお願いします。