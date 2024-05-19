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Raspberry Pi 4 Computer モデルＢ8GB RAM
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商品の詳細
本年5月、ソリノベ研究所yahoo!通販より、定価19,800円にて購入しました。
一度OSをインストールして正常稼動を確認。
現在は削除、フォーマットしています。
商品構成は、次のとおりです。
・ラズパイ4本体（組立済み）
・ヒートシンク(装着済み)
・マイクロSDカード(32GB)
・HDMI接続コード
・電源アダプター(5.1V/3W)
・GPIOピン配置リーフ
その他説明書等
以上、NCNRにてよろしくお願いします。
一度OSをインストールして正常稼動を確認。
現在は削除、フォーマットしています。
商品構成は、次のとおりです。
・ラズパイ4本体（組立済み）
・ヒートシンク(装着済み)
・マイクロSDカード(32GB)
・HDMI接続コード
・電源アダプター(5.1V/3W)
・GPIOピン配置リーフ
その他説明書等
以上、NCNRにてよろしくお願いします。
商品の説明
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