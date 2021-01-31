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razer マウス／ヘッドセットスタンド
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￥8600税込
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商品の詳細
ViperUltimateMercuryWhite
ゲームをする機会が減ってしまい
大切にして居たのですが
出品致します
別売り不可
値下げ不可
値下げコメントはお返事出来ません
まとめて発送
ヘッドセットスタンドの箱の中に
マウスの箱を入れて発送させて頂きます
動作確認済み
箱あり
除菌済み
ペット無し
喫煙者無し
画像２枚目、マウス裏滑り止めの隙間に汚れあり
画像４枚目、グリップ部分に黒点があります
日頃から物を大切に使用していますので
まだまだお使い頂けるかと思います
購入時期は昨年の8月です
素人保管の為
神経質な方は購入お控えください
ノークレームノーリターンでお願いします
ホワイトデバイスで
デスク環境整えたい方如何でしょう！
何か気になる点がございましたら
購入申請前に必ずコメントお願いいたします
商品の説明
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