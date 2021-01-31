razer マウス／ヘッドセットスタンド

商品の詳細

RazerBaseStationV2ChromaMercuryWhite



ViperUltimateMercuryWhite



ゲームをする機会が減ってしまい

大切にして居たのですが

出品致します



別売り不可

値下げ不可

値下げコメントはお返事出来ません



まとめて発送

ヘッドセットスタンドの箱の中に

マウスの箱を入れて発送させて頂きます



動作確認済み

箱あり

除菌済み

ペット無し

喫煙者無し



画像２枚目、マウス裏滑り止めの隙間に汚れあり

画像４枚目、グリップ部分に黒点があります



日頃から物を大切に使用していますので

まだまだお使い頂けるかと思います

購入時期は昨年の8月です



素人保管の為

神経質な方は購入お控えください



ノークレームノーリターンでお願いします



ホワイトデバイスで

デスク環境整えたい方如何でしょう！



何か気になる点がございましたら

購入申請前に必ずコメントお願いいたします











