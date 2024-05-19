patagonia リバーシブル ジャケット パタゴニア

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商品の詳細

リバーシブルのためタグを切ってしまいましたが90だったと思います

ボアのほうは少し汚れありますので三枚目の写真を参考にしてください


商品の説明

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メンズ・リバーシブル・シェルド・マイクロディニ・ジャケット
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